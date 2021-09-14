14 сентября 19:45
Севилья --
Зальцбург --
14 сентября 19:45
Янг Бойз --
Манчестер Юнайтед --
14 сентября 22:00
Динамо --
Бенфика --
14 сентября 22:00
Барселона --
Бавария --
14 сентября 22:00
Челси --
Зенит --
14 сентября 22:00
Мальме --
Ювентус --
14 сентября 22:00
Лилль --
Вольфсбург --
14 сентября 22:00
Вильярреал --
Аталанта --
15 сентября 19:45
Бешикташ --
Боруссия Д --
15 сентября 19:45
Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Динамо – Бенфика и другие: расписание матчей Лиги чемпионов 14 сентября

Олег Люлька
14 сентября, 09:53
Сегодня стартует групповой раунд самого престижного еврокубка – проходит восемь матчей в четырех группах, включая поединок команды Мирчи Луческу в Киеве

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Во вторник, 14 сентября, стартует групповой раунд Лиги чемпионов. Вашему вниманию – расписание всех матчей дня, котировки букмекеров и обновляемые результаты.

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ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

Группа E

22:00 Динамо – Бенфика
Котировки: 3.25 – 3.35 – 2.46

22:00 Барселона – Бавария
Котировки: 3.50 – 4.10 – 2.00

Группа F

19:45 Янг Бойз – Манчестер Юнайтед
Котировки: 8.40 – 5.30 – 1.38

22:00 Вильярреал – Аталанта
Котировки: 2.47 – 3.45 – 2.99

Группа G

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19:45 Севилья – Зальцбург
Котировки: 1.68 – 4.05 – 5.20

22:00 Лилль – Вольфсбург
Котировки: 2.14 – 4.05 – 2.89

Группа H

22:00 Челси – Зенит
Котировки: 1.23 – 6.50 – 15.50

22:00 Мальме – Ювентус
Котировки: 4.40 – 4.35 – 1.65

Трансляции матчей Лиги чемпионов – на Megogo

Трофей Лиги чемпионов УЕФА / Фото: AFP

Напомним, помимо киевского Динамо, Украину в Лиге чемпионов представляет донецкий Шахтер, который 15 сентября стартует в групповом раунде выездным матчем против тираспольского Шерифа.

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