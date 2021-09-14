Динамо – Бенфика и другие: расписание матчей Лиги чемпионов 14 сентября

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images
Во вторник, 14 сентября, стартует групповой раунд Лиги чемпионов. Вашему вниманию – расписание всех матчей дня, котировки букмекеров и обновляемые результаты.
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ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
Группа E
22:00 Динамо – Бенфика
Котировки: 3.25 – 3.35 – 2.46
22:00 Барселона – Бавария
Котировки: 3.50 – 4.10 – 2.00
Группа F
19:45 Янг Бойз – Манчестер Юнайтед
Котировки: 8.40 – 5.30 – 1.38
22:00 Вильярреал – Аталанта
Котировки: 2.47 – 3.45 – 2.99
Группа G
19:45 Севилья – Зальцбург
Котировки: 1.68 – 4.05 – 5.20
22:00 Лилль – Вольфсбург
Котировки: 2.14 – 4.05 – 2.89
Группа H
22:00 Челси – Зенит
Котировки: 1.23 – 6.50 – 15.50
22:00 Мальме – Ювентус
Котировки: 4.40 – 4.35 – 1.65
Трансляции матчей Лиги чемпионов – на Megogo
Напомним, помимо киевского Динамо, Украину в Лиге чемпионов представляет донецкий Шахтер, который 15 сентября стартует в групповом раунде выездным матчем против тираспольского Шерифа.
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