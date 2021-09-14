Динамо – Бенфика и другие: расписание матчей Лиги чемпионов 14 сентября

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Во вторник, 14 сентября, стартует групповой раунд Лиги чемпионов. Вашему вниманию – расписание всех матчей дня, котировки букмекеров и обновляемые результаты.

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ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

Группа E

22:00 Динамо – Бенфика

Котировки: 3.25 – 3.35 – 2.46

22:00 Барселона – Бавария

Котировки: 3.50 – 4.10 – 2.00

Группа F

19:45 Янг Бойз – Манчестер Юнайтед

Котировки: 8.40 – 5.30 – 1.38

22:00 Вильярреал – Аталанта

Котировки: 2.47 – 3.45 – 2.99

Группа G

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19:45 Севилья – Зальцбург

Котировки: 1.68 – 4.05 – 5.20

22:00 Лилль – Вольфсбург

Котировки: 2.14 – 4.05 – 2.89

Группа H

22:00 Челси – Зенит

Котировки: 1.23 – 6.50 – 15.50

22:00 Мальме – Ювентус

Котировки: 4.40 – 4.35 – 1.65

Трансляции матчей Лиги чемпионов – на Megogo

Трофей Лиги чемпионов УЕФА / Фото: AFP

Напомним, помимо киевского Динамо, Украину в Лиге чемпионов представляет донецкий Шахтер, который 15 сентября стартует в групповом раунде выездным матчем против тираспольского Шерифа.

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