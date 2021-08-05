Дівчина найкращого боксера України: фото нареченої Хижняка

Олександр Хижняк і його дівчина / Фото: Instagram
Сьогодні найкращий боксер України на Олімпіаді в Токіо Олександр Хижняк здобув путівку до фіналу Ігор, здолавши філіппінця Еуміра Марсяля.
Срібло у Хижняка вже в кишені. Але 7 серпня, коли відбудеться фінал Олександра проти бразильця Соузи, від українця, звісно ж, чекатимуть "золота".
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Вочевидь, найміцніше кулачки за Хижняка цього дня триматиме полтавчанка Тетяна Шестакова – або Танюшенька, як називає її сам боксер.
Ця чарівна брюнетка – наречена Хижняка.
"Я ніколи не перестану дивуватися твоїм доброті, жіночності, працьовитості, твоїй внутрішній і зовнішній красі! Нехай Боженька береже тебе завжди! Велике щастя знати, що ти є!" – так свою Танюшеньку Хижняк вітав із днем народження в Instagram
Зазначимо, що дівчина Хижняка – різнобічно розвинена особистість. 2019-гоТетяна закінчила Вищу школу економіки в польському Бидгощі, де вивчала туризм і готельний бізнес.
А вже 2020-го кохана Хижняка вступила до Полтавського педагогічного університету імені Короленка – на філологію і журналістику.
При цьому Тетяна, як і її коханий, небайдужа до спорту. Дівчина Олександра Хижняка, судячи з її сторінки в Facebook, захоплюється великим тенісом і серфінгом.
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