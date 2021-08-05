Девушка лучшего боксера Украины: фото невесты Хижняка

Александр Хижняк и его девушка / Фото: Instagram
Сегодня лучший боксер Украины на Олимпиаде в Токио Александр Хижняк добыл путевку в финал Игр, одолев филиппинца Эумира Марсьяля.
Серебро у Хижняка уже в кармане. Но 7 августа, когда состоится финал Александра против бразильца Соузы, от украинца, конечно же, ждут "золота".
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Наверное, крепче всех кулаки за Хижняка в этот день будет держать полтавчанка Татьяна Шестакова – или Танюшенька, как называет ее сам боксер.
Эта очаровательная брюнетка – невеста Хижняка.
"Я никогда не перестану удивляться твоим доброте, женственности, трудолюбию, твоей внутренней и внешней красоте! Пусть Боженька хранит тебя всегда! Большое счастье знать, что ты есть!" – так свою Танюшеньку Хижняк поздравлял с днем рождения в Instagram
Отметим, что девушка Хижняка – разносторонне развитая личность. В 2019-м Татьяна окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще, где изучала туризм и отельный бизнес.
А уже в 2020-м возлюбленная Хижняка поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко – на филологию и журналистику.
При этом Татьяна, как и ее возлюбленный, небезразлична к спорту. Девушка Александра Хижняка, судя по ее странице в Facebook, увлекается большим теннисом и серфингом.
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