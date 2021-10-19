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Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
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Дівчина динамівця закосила під Памелу Андерсон

Андрій Трофімов
19 жовтня, 12:13
Кохана словенського легіонера київського Динамо Беньяміна Вербича побалувала фоловерів черговим гарячим знімком

Памела Андерсон і кохана Вербича / Фото: Instagram

Модель Playboy Альвіна Царенко, яка в серпні подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, похвалилася шикарною формою за два місяці після пологів.

Ефектна блондинка постала в образі героїні серіалу "Рятувальники Малібу" – не тільки підібравши купальник, але і зробивши зачіску, як у знаменитої кінодіви Памели Андерсон.

Нагадаємо, раніше Вербич влаштував Альвіні шикарну зустріч після пологів.

Вербич, його кохана і малюк / Фото: Instagram

А зовсім недавно Вербич і Альвіна запалювали на весіллі іншого динамівця – поляка Томаша Кендзьори.

Дивіться більше фото коханої Вербича

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