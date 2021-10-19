Дівчина динамівця закосила під Памелу Андерсон

Памела Андерсон і кохана Вербича / Фото: Instagram
Модель Playboy Альвіна Царенко, яка в серпні подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, похвалилася шикарною формою за два місяці після пологів.
Ефектна блондинка постала в образі героїні серіалу "Рятувальники Малібу" – не тільки підібравши купальник, але і зробивши зачіску, як у знаменитої кінодіви Памели Андерсон.
Нагадаємо, раніше Вербич влаштував Альвіні шикарну зустріч після пологів.
А зовсім недавно Вербич і Альвіна запалювали на весіллі іншого динамівця – поляка Томаша Кендзьори.
Дивіться більше фото коханої Вербича
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