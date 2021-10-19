Девушка динамовца закосила под Памелу Андерсон

Памела Андерсон и возлюбленная Вербича / Фото: Instagram

Модель Playboy Альвина Царенко, в августе подарившая сына Мая словенскому легионеру Динамо Беньямину Вербичу, похвасталась шикарной формой спустя два месяца после родов.

Эффектная блондинка предстала в образе героини сериала "Спасатели Малибу" – не только подобрав купальник, но и сделав прическу, как у знаменитой кинодивы Памелы Андерсон.

Напомним, ранее Вербич устроил Альвине шикарную встречу после родов.

Вербич, его возлюбленная и ребенок / Фото: Instagram

А совсем недавно Вербич и Альвина зажигали на свадьбе другого динамовца – поляка Томаша Кендзеры.

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