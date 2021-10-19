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Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
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Девушка динамовца закосила под Памелу Андерсон

Андрей Трофимов
19 октября, 12:13
Возлюбленная словенского легионера киевского Динамо Беньямина Вербича побаловала фолловеров очередным горячим снимком

Памела Андерсон и возлюбленная Вербича / Фото: Instagram

Модель Playboy Альвина Царенко, в августе подарившая сына Мая словенскому легионеру Динамо Беньямину Вербичу, похвасталась шикарной формой спустя два месяца после родов.

Эффектная блондинка предстала в образе героини сериала "Спасатели Малибу" – не только подобрав купальник, но и сделав прическу, как у знаменитой кинодивы Памелы Андерсон.

Напомним, ранее Вербич устроил Альвине шикарную встречу после родов.

Вербич, его возлюбленная и ребенок / Фото: Instagram

А совсем недавно Вербич и Альвина зажигали на свадьбе другого динамовца – поляка Томаша Кендзеры.

Смотрите больше фото возлюбленной Вербича

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