Дівчина динамівця у крихітному бікіні взяла до рук пістолет (фото)

Альвіна влаштувала собі дитячий відпочинок біля басейну / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська модель Альвіна Царенка, яка у серпні подарувала сина Мая словенському легіонеру Динамо Беньяміну Вербичу, влаштувала гарячу фотосесію на відпочинку.
Альвіна засмагала біля басейну у крихітному бікіні, а потім вирішила погратися водяним пістолетом.
"Мені 5 років", – підписала знімок у Instagram Альвіна.
Нагадаємо, Альвіна Царенко відома як модель Playboy. Тому більшість її знімків на межі.
Раніше ми писали, що Беньямін Вербич повернувся до Динамо. Весняну частину минулого сезону Вербич провів у чемпіонаті Польщі, де захищав кольори варшавської Легії.
За час перебування у команді словенський півзахисник зіграв вісім матчів, але результативними діями не відзначився.
Раніше з Динамо він становився чемпіоном України в 2021 році.