Девушка динамовца в крохотном бикини взяла в руки пистолет (фото)

Альвина устроила себе детский отдых у бассейна / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская модель Альвина Царенко, в августе подарившая сына Мая словенскому легионеру Динамо Беньямину Вербичу, устроила горячую фотосессию на отдыхе.

Альвина загорала возле бассейна в крохотном бикини, а потом решила поиграться водяным пистолетом.

"Мне 5 лет", – подписала снимок в Instagram Альвина.

Напомним, Альвина Царенко известна как модель Playboy. Поэтому большинство ее снимков на грани.

Ранее мы писали, что Беньямин Вербич вернулся в Динамо. Весеннюю часть прошедшего сезона Вербич провел в чемпионате Польши, где защищал цвета варшавской Легии.

За время пребывания в команде, словенский полузащитник сыграл восемь матчей, но результативными действиями не отличился.

Ранее с Динамо он становился чемпионом Украины в 2021 году.