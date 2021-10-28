Дерліс не винний. Динамо не отримає 132 мільйони за трансфер парагвайця

Київське Динамо не зможе отримати компенсацію за Дерліса Гонсалеса / Фото: Getty Images

Фінансовий консультант парагвайської Олімпії Мануель Феррейра повідомив, що клубу не вдалося зібрати 5,1 мільйона доларів та сплатити борг київському Динамо за Дерліса Гонсалеса. Поки що спільними зусиллями змогли знайти лише два мільйони.

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"Ми доклали зусиль, але ще не зібрали необхідну суму. Ми готові прийняти санкції ФІФА. Поки що ми зібрали близько 2 мільйонів доларів. Могли б зібрати і необхідну суму, але у нас виникли проблеми", – цитує слова Феррейри парагвайський сайт D 10.

Дерліс Гонсалес / Фото: AFP

Наразі Олімпії, за яку виступає Дерліс Гонсалес, загрожує трансферний бан, через який вони не зможуть купувати нових футболістів.

Нагадаємо, що у жовтні суд Лозанни (вища інстанція спортивної юрисдикції) зобов'язав парагвайський клуб протягом 45 днів заплатити киянам 5 мільйонів доларів – це близько 132 мільйонів гривень.

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Дерліс Гонсалес / Фото: Getty Images

А на початку 2020 року Олімпія домовилася з Динамо про придбання 50% прав на вінгера Дерліса Гонсалеса за 5 мільйонів доларів. Клуб із Парагваю мав розрахуватися чотирма траншами, але не виконав своїх зобов'язань.

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За Динамо Дерліс Гонсалес, якому зараз 27 років, зіграв у 87 поєдинках, у яких забив 12 голів. До київського клубу парагваєць перейшов зі швейцарського Базелю влітку 2015 року за 3,75 млн євро.