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Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
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Дерлис не виноват. Динамо не получит 132 миллиона за трансфер парагвайца

Сергей Шаховец
28 октября, 11:54
Парагвайский клуб Олимпия не смог собрать надлежащую сумму за трансфер экс-игрока Динамо Дерлиса Гонсалеса

Киевское Динамо не сможет получить компенсацию за Дерлиса Гонсалеса / Фото: Getty Images

Финансовый консультант парагвайской Олимпии Мануэль Феррейра сообщил, что клубу не удалось собрать 5,1 миллиона долларов и заплатить долг киевскому Динамо за Дерлиса Гонсалеса. Пока, общими усилиями смогли найти лишь два миллиона.

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"Мы приложили усилия, но еще не собрали необходимую сумму. Мы готовы принять санкции ФИФА.

Пока мы собрали около 2 миллионов долларов. Могли бы собрать и необходимую сумму, но у нас возникли проблемы", – цитирует слова Феррейры парагвайский сайт D10.

Дерлис Гонсалес / Фото: AFP

Теперь Олимпии, за которую выступает Дерлис Гонсалес, грозит трансферный бан, из-за которого они не смогут покупать новых футболистов.

Напомним, что в октябре суд Лозанны (высшая инстанция спортивной юрисдикции) обязал парагвайский клуб в течение 45 дней заплатить киевлянам 5 миллионов долларов – это порядка 132 миллионов гривен.

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Дерлис Гонсалес / Фото: Getty Images

А в начале 2020 года Олимпия договорилась с Динамо о приобретении 50% прав на вингера Дерлиса Гонсалеса за 5 миллионов долларов. Клуб из Парагвая должен был рассчитаться четырьмя траншами, но не выполнил свои обязательства.

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За Динамо Дерлис Гонсалес, которому сейчас 27 лет, сыграл в 87 поединков, в которых забил 12 голов. В киевский клуб парагваец перешел из швейцарского Базеля летом 2015 года за 3,75 млн евро.