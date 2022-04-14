Смикали за волосся і плювалися: Зінченко взяв участь у масовій бійці після матчу ЛЧ (відео)

Серйозні розбирання Атлетіко та Манчестер Сіті після матчу / Фото: Getty Images

Вчора визначились усі півфіналісти Ліги чемпіонів 2021-2022. За крок від фіналу виявилися лише команди з Англії та Іспанії, а саме Реал, Вільярреал, Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Команда Олександра Зінченка у напруженій дуелі пройшла Атлетіко завдяки мінімальній перемозі у першому поєдинку. Учора ж у Мадриді англійці втримали нульову нічию, а під кінець матчу у "матрацників" почали здавати нерви.

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На 90 хвилині Феліпе відверто грубо сфолив проти Фодена, врізавши англійцю ззаду по ахіллах. Цим він не лише заробив собі червону картку, а й спровокував масову бійку на полі.

Як виявилося, розбирання гравців продовжились у підтрибунному приміщенні. Щось між собою не поділили Стеван Савич та Джек Гриліш і чорногорець почав хапати опонента за волосся. Це переросло в масову бійку на шляху до роздягальні, у котрій взяв участь і Олександр Зінченко.

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Щоправда, українець був явно на другому плані. Особливо завзято поводився хорват Шіме Врсалько, який провів учорашній матч у запасі. Захисник Атлетіко спочатку щось кидав у натовп гравців Манчестер Сіті, а потім почав плюватися в них.

Зазначимо, що у півфіналі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зіграє з мадридським Реалом. Переможець цієї дуелі зустрінеться у вирішальному поєдинку з Ліверпулем чи Вільярреалом. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня на "Стад-де-Франс" у передмісті Парижа (Сен-Дені).