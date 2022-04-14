Зінченку у півфіналі! Манчестер Сіті вибиває Атлетіко з Ліги чемпіонів

Команда Пепа Гвардіоли зуміла не пропустити в Мадриді і тепер може готуватись до зустрічі з іншою столичною іспанською командою

Атлетіко не зумів пробити Манчестер Сіті / Фото: Getty Images

Визначились усі півфіналісти Ліги чемпіонів. Одним із них став Манчестер Сіті, який сьогодні протистояв Атлетіко на "Ванда Метрополітано".

Команда Пепа Гвардіоли зуміла здобути мінімальну перевагу в першому поєдинку. Тоді перемогу англійцям забезпечив гол Де Брюйне у середині другого тайму.

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Сьогодні ж Сіті вийшов майже в тому ж складі, проте разом Аке та Стерлінга в основі опинилися Ляпорт та Фоден. А ось Олександр Зінченко знов залишився на заміні.

Атлетико навіть у першому матчі практично нічого не протиставив супернику, однак і в домашньому поєдинку, коли треба було відіграватися, мадридці віддали ініціативу супернику. Лише один удар у першому таймі!

Проте після перерви мадридців прорвало, а Сіті вирішив грати за рахунком. Команда Сімеоне часто била по воротах гостей, але у площину потрапила лише двічі.

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Від безсилля наприкінці зустрічі завівся Феліпе, який по-хамськи вдарив Фодена ззаду по ахіллах і спровокував масову бійку, а для себе – червону картку. Мадридці кинули у бій Суареса, Кунью та Карраско, але пробити англійців так і не зуміли.

Таким чином, Манчестер Сіті виходить у півфінал другий сезон поспіль та поміряється силами з мадридським Реалом. Нагадаємо, що іспанці вчора у видовищному поєдинку вибили Челсі.

АТЛЕТИКО – МАНЧЕСТЕР СІТІ 0:0

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Атлетіко: Облак – Льорента, Савич, Феліпе, Мандава, Лоді (Корреа, 70) – Коке (Де Пауль, 69), Кондогбія – Лемар (Суарес, 82), Феліш (Кунья, 82), Грізманн (Карраско, 69).

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер (Аке, 73), Стоунз, Ляпорт, Канселу – Родрі, Де Брюйне (Стерлінг, 65), Гюндоган – Фоден, Марез, Бернарду Сілва (Фернандіньо, 79).

Попередження: Феліпе, Льоренте, Савич – Родрі, Аке, Марез, Фоден, Канселу.

Вилучення: Феліпе.