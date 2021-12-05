5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Дерев'янченко – Адамес: рівність на вагах, а хто буде сильнішим у рингу?

Сергій Шаховець
5 грудня, 13:02
Бійці Сергій Дерев'янченко та Карлос Адамес вклалися у ліміт своєї вагової категорії

Сергій Дерев'янченко vs Карлос Адамес / Фото: Boxing Scene

У ніч з 5 на 6 грудня у Лос-Анджелесі відбудеться бій триразового претендента на чемпіонський титул у середній вазі Сергія Дерев'янченка (13-3, 10 КО) та домініканця Карлоса Адамеса (20-1, 16 КО).

Читайте також: Дерев'янченко – Адамес: де дивитися бій

Реклама

Напередодні поєдинку боксери пройшли традиційну процедуру зважування. Як показали ваги, українець виявився лише на 200 грамів легшим за свого супротивника.

Результати зважування:

Реклама
  • Сергій Дерев'янченко – 72,1 кг
  • Карлос Адамес – 72,3 кг

Нагадаємо, що Дерев'янченко тричі претендував на чемпіонський титул у середньому дивізіоні, але щоразу програвав рішенням суддів. На шляху Сергія до пояса ставали Даніель Джейкобс, Геннадій Головкін та Джермалл Чарло.

Реклама

Востаннє українець виходив у ринг у вересні 2020 року. За результатами бою Дерев'янченко програв Джермалу Чарло.

Усього на профі рингу Сергій провів 16 боїв 13 перемог (10 нокаутом) та 3 поразки.

Незважаючи на досягнення нашого боксера, Карлос Адамес заявив напередодні бою, що вважає себе таким самим великим бійцем, як і Дерев'янченко.

Сергій Дерев'янченко VS Карлос Адамес / Фото: Колаж: Сьогодні

Зазначимо, що Адамес на профі рингу провів 21 бій – 20 із них виграв, причому 16 – нокаутом.

Єдиної поразка, у листопаді 2019 року, домініканець зазнав від бразильця Патріка Тейшейри, якому поступився одностайним рішенням суддів.

Адамес vs Дерев'янченко / Фото: Instagram