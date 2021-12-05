Деревянченко – Адамес: равенство на весах, а кто будет сильнее в ринге?

Сергей Деревянченко vs Карлос Адамес / Фото: Boxing Scene

В ночь с 5 на 6 декабря в Лос-Анджелесе состоится бой трехкратного претендента на чемпионский титул в среднем весе Сергея Деревянченко (13-3, 10 КО) и доминиканца Карлоса Адамеса (20-1, 16 КО).

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Накануне поединка боксеры прошли традиционную процедуру взвешивания. Как показали весы, украинец оказался всего лишь на 200 грамм легче своего противника.

Результаты взвешивания:

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Сергей Деревянченко – 72,1 кг

Карлос Адамес – 72,3 кг

Напомним, что Деревянченко трижды претендовал на чемпионский титул в среднем дивизионе, но каждый раз проигрывал решением судей. На пути Сергея к поясу становились Даниэль Джейкобс, Геннадий Головкин и Джермалл Чарло.

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Последний раз украинец выходил в ринг в сентябре 2020 года. По результатам боя Деревянченко проиграл Джермаллу Чарло.

Фото twitter.com/ShowtimeBoxing

Всего на профи ринге Сергей провел 16 боев – 13 побед (10 нокаутом) и 3 поражения.

Несмотря на достижения нашего боксера, Карлос Адамес заявил накануне боя, что считает себя таким же великим бойцом, как и Деревянченко.

Сергей Деревянченко VS Карлос Адамес / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что Адамес на профи ринге провел 21 бой – 20 из них выиграл, причем 16 – нокаутом.

Единственное поражение, в ноябре 2019 года, доминиканец потерпел от бразильца Патрика Тейшейры, которому уступил единогласным решением судей.