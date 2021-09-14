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ПСЖ --
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Манчестер Сіті --
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Де Дзербі заінтригував заявою про склад Шахтаря на матч із Шерифом

Олег Люлька
14 вересня, 15:18
Головний тренер "гірників" вже визначився, хто замінить найдорожчого гравця команди Манора Соломона в поєдинку Ліги чемпіонів у Тирасполі

Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У середу в стартовому турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар зіграє на виїзді з молдавським Шерифом. У цьому поєдинку донеччанам не допоможе ізраїльтянин Манор Соломон.

Причина – цього дня відзначається релігійне свято Йом-Кіпур, під час якого не можна їсти, пити і працювати.

Але коуч "гірників" Роберто Де Дзербі для себе вже вирішив, хто вийде в Тирасполі замість Соломона, тільки ось заінтригував журналістів, заявивши: "Соломона замінить Фернандо або Мудрик. Я вже знаю, хто саме, але не скажу".

Фернандо / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Михайло Мудрик / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

ДЕ ДЗЕРБІ ПРО ШЕРИФ

Під керівництвом українського тренера Юрія Вернидуба Шериф став головною сенсацією нинішньої Ліги чемпіонів, пройшовши крізь сито кваліфікації до групового раунду.

"Не думаю, що потрібно надто мотивувати наших футболістів. Вони чудово знають, що в таких іграх потрібно самим знайти собі мотивацію. У Шерифа багато швидкісних виконавців, вони люблять грати у високому ритмі. Ми дуже поважаємо цю команду, вона кваліфікувалася до групи ЛЧ, як і ми. Ми готові виграти цей матч", – каже Де Дзербі

Шериф уперше вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

ДЕ ДЗЕРБІ ПРО ГРУПУ

"Я не дивлюся, чи фаворити на папері Інтер і Реал. Шахтар може програти всім цим командам, але я вірю, що може і перемогти їх. Ми маємо думати про себе", – зауважив головний тренер Шахтаря

Дивіться, як перед матчем із Шерифом Шахтар обіграв в УПЛ Дніпро-1

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