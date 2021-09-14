Де Дзерби заинтриговал заявлением о составе Шахтера на матч с Шерифом

Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, в стартовом туре группового раунда Лиги чемпионов, Шахтер сыграет на выезде с молдавским Шерифом. В этом поединке дончанам не поможет израильтянин Манор Соломон.

Причина – в этот день отмечается религиозный праздник Иом-кипур, во время которого нельзя есть, пить и работать.

Но коуч "горняков" Роберто Де Дзерби для себя уже решил, кто выйдет в Тирасполе вместо Соломона, только вот заинтриговал журналистов, заявив: "Соломона заменит Фернандо или Мудрик. Я уже знаю, кто именно, но не скажу".

Фернандо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Михаил Мудрик / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

ДЕ ДЗЕРБИ О ШЕРИФЕ

Под руководством украинского тренера Юрия Вернидуба Шериф стал главной сенсацией нынешней Лиги чемпионов, пройдя сквозь сито квалификации в групповой раунд.

"Не думаю, что нужно сильно мотивировать наших футболистов. Они прекрасно знают, что в таких играх нужно самим найти себе мотивацию. У Шерифа много скоростных исполнителей, они любят играть в высоком ритме. Мы очень уважаем эту команду, она квалифицировалась в группу ЛЧ, как и мы. Мы готовы выиграть этот матч", – говорит Де Дзерби

Шериф впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

ДЕ ДЗЕРБИ О ГРУППЕ

"Я не смотрю, фавориты ли на бумаге Интер и Реал. Шахтер может проиграть всем этим командам, но я верю, что может и победить их. Мы должны думать о себе", – отметил главный тренер Шахтера

Смотрите, как перед матчем с Шерифом Шахтер обыграл в УПЛ Днепр-1