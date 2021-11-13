13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
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Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
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Барселона --
Бенфіка --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Ліверпуль --
Порту --
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"Навіть коментувати це не хочу": Миколенко потрібний Дженоа, але мовчить

Павло Василенко
13 листопада, 17:44
Новий головний тренер Дженоа Андрій Шевченко озвучив трансферну мету клубу. Однією із пріоритетних фігур є захисник Динамо Віталій Миколенко

Віталій Миколенко повернувся до збірної Андрія Шевченка / Фото: УАФ

Гравець біло-синіх відреагував на інформацію про інтерес Дженоа.

Як ми писали раніше, Дженоа хоче купити Віталія Миколенка та орендувати Олександра Зінченка.

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"Навіть коментувати це не хочу, оскільки нема чого говорити", – цитує Миколенка Footboom.

Раніше була інформація, що Динамо хоче отримати за свого вихованця 20 мільйонів євро. Зазначимо, що transfermarkt.com оцінює 22-річного українця у 17 мільйонів євро.

Дженоа нині не готова витрачати таку суму. У клубі розраховують орендувати футболіста із обов'язковим правом викупу за меншу суму.

У поточному сезоні УПЛ Миколенко у складі Динамо провів 11 матчів і зробив 3 результативні передачі.