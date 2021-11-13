13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Даже комментировать это не хочу": Миколенко нужен Дженоа, но хранит молчание

Павел Василенко
13 ноября, 17:44
Новый главный тренер Дженоа Андрей Шевченко озвучил трансферные цели клуба. Одной из приоритетных фигур является защитник Динамо Виталий Миколенко

Виталий Миколенко в сборной Украины / Фото: УАФ

Игрок бело-синих отреагировал на информацию об интересе со стороны Дженоа.

Как мы писали ранее, Дженоа хочет купить Виталия Миколенко и арендовать Александра Зинченко.

Реклама

"Даже комментировать это не хочу, поскольку нечего говорить", – цитирует Миколенко Footboom.

Ранее была информация, что Динамо хочет получить за своего воспитанника 20 миллионов евро. Отметим, что transfermarkt.com оценивает 22-летнего украинца в 17 миллионов евро.

Дженоа в настоящее время не готова тратить такую сумму. В клубе рассчитывают арендовать футболиста с обязательным правом выкупа за меньшую сумму.

В текущем сезоне УПЛ Миколенко в составе Динамо провел 11 матчей и сделал 3 результативные передачи.