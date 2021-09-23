22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Та скільки можна! Глядачі знову не побачать Олімпійські ігри

Любомир Луканюк
23 вересня, 16:18
Зимова Олімпіада в Пекіні, скоріш за все, пройде за сценарієм літніх Ігор в Токіо. Через пандемію коронавіруса глядачів не пустять на змагання

Фазель злив секретну інформацію

Президент Міжнародної федерації хокею на льоду Рене Фазель заявив, що зимові Олімпійські ігри 2022 року в Пекіні пройдуть без глядачів.

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"Рішення про те, чи будуть вболівальники на Іграх в Пекіні, ми очікуємо у жовтні. Наскільки я розумію, буде як в Токіо, де уболівальників на змаганнях не було", – зізнався Фазель.

Літня Олімпіада в Токіо проходила з 23 липня по 8 серпня. Всі змагання в японській столиці пройшли без глядачів через ситуацію з коронавірусом.

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Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого.

Талісмани Ігор-2022 / Фото: AFP

Раніше ми писали, що в США закликають бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китаю через геноцид. У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше мільйона уйгурів та інших мусульман знаходяться в таборах у китайському регіоні Сіньцзян.

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