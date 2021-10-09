9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Циганський король чи Бронзовий бомбардувальник? Букмекери зробили свій прогноз на супербій

Сергій Шаховець
9 жовтня, 13:38
Мегафайт Ф'юрі – Вайлдер в прогнозах букмекерів: хто фаворит, коли завершиться бій, чи буде нокаут

Тайсон Ф'юрі vc Деонтей Вайлдер / Фото: Reuters

В ніч з 9 на 10 жовтня в Лас-Вегасі відбудеться бій між чемпіоном світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і екс-чемпіоном Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО). Слідкувати за онлайн-трансляцією поєдинку Ф'юрі – Вайлдер можна на нашому сайті.

Читайте також: Читайте також: Коли і де дивитися бій Ф'юрі – Вайлдер

Реклама

Хто фаворит

Аналітики вважають Ф'юрі явним фаворитом бою. Перемога британця оцінена коефіцієнтом 1.37, поразка – 3.00. Імовірність того, що поєдинок завершиться внічию, букмекери оцінили коефіцієнтом 21.00.

Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер: фото бою / Фото: Reuters

Скільки триватиме бій

На думку аналітиків ми побачимо повний бій – 3.25. З великою ймовірністю бій завершиться в шостому раунді – котирування на це 9.50. Також високі шанси у сусідніх раундів – п'ятого і сьомого – котирування на 10.00.

Реклама

Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Метод перемоги

Букмекери впевнені в достроковій перемозі Циганського короля – 1.90, виграш Ф'юрі за очками оцінюється з коефіцієнтом 3.75. Вирогідність того, що Бронзовий бомбардувальник може достроково перемогти Ф'юрі – 3.75.

Тайсон Ф'юрі збирається перемогти Деонтея Уайлдера нокаутом / Фото: Reuters

Реклама

Відзначимо, що в першому бою між цими боксерами була зафіксована нічия, в другому – британець переміг достроково.

Реклама