9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Цыганский король или Бронзовый бомбардировщик? Букмекеры сделали свой прогноз на супербой

Сергей Шаховец
9 октября, 13:38
Мегафайт Фьюри – Уайлдер в прогнозах букмекеров: кто фаворит, когда завершится бой, будет ли нокаут

Тайсон Фьюри vc Деонтей Уайлдер / Фото: Reuters

В ночь с 9 на 10 октября в Лас-Вегасе состоится бой между чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (30–0–1, 21 КО) и экс-чемпионом Деонтеем Уайлдером (42–1–1, 41 КО). Следить за онлайн-трансляцией поединка Фьюри – Уайлдер можно на нашем сайте.

Читайте также: Читайте также: Когда и где смотреть бой Фьюри – Уайлдер

Реклама

Кто фаворит

Аналитики считают Фьюри явным фаворитом боя. Победа британца оценена коэффициентом 1.37, поражение – 3.00. Вероятность того, что поединок завершится вничью, букмекеры оценили коэффициентом 21.00.

Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер: фото боя / Фото: Reuters

Сколько продлится бой

По мнению аналитиков мы увидим полный бой – 3.25. С большой вероятностью бой завершится в шестом раунде – котировка на это 9.50. Также высокие шансы у соседних раундов – пятого и седьмого – котировки на 10.00.

Реклама

Деонтей Уайлдер vs Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Метод победы

Букмекеры уверены в досрочной победе Цыганского короля – 1.90, выигрыш Фьюри по очкам оценивается с коэффициентом 3.75. Вероятность того, что Бронзовый бомбардировщик может досрочно победить Фьюри – 3.75.

Тайсон Фьюри собирается победить Деонтея Уайлдера нокаутом / Фото: Reuters

Реклама

Отметим, что в первом бою между этими боксерами была зафиксирована ничья, во втором – британец победил досрочно.

Реклама