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Циганков влаштував бійку з нареченою, ледве покликавши її заміж

Андрій Трофімов
25 грудня, 19:48
Найдорожчий футболіст київського Динамо та його кохана на Мальдівах перетворилися на героїв "Зоряних воєн"

Циганков і його наречена Романа / Фото: Instagram

Після того, як Віктор Циганков на Мальдівах зробив пропозицію руки та серця своїй коханій Романі, парочка почала активно шукати гострих відчуттів.

Спершу Циганков із нареченою вирушили під воду. А виринувши звідти, влаштували бій на березі, озброївшись світловими мечами, як герої "Зоряних воєн". Джедаї!

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"І нехай битва почнеться!" – підписав знімки протистояння зі своєю нареченою Циганков у Instagram.

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  • "Хай буде з тобою сила, Вікторе"
  • "Начебто на планеті Земля, а здається, що якась інша галактика", – дивуються опублікованим Циганковим знімкам його фоловери.

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Нагадаємо, Циганков освідчився Романі під час романтичної вечері на пляжі. У комплекті з обручкою був величезний букет троянд.

Романа – із Вінниці, звідки й сам Циганков. Вищу освіту здобувала у США.

Циганков із Романою на Мальдівах / Фото: Колаж: Сьогодні