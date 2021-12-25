Цыганков устроил драку с невестой, едва позвав ее замуж

Цыганков и его невеста Романа / Фото: Instagram

После того, как Виктор Цыганков на Мальдивах сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Романе, парочка принялась активно искать острые ощущения.

Сперва Цыганков с невестой ушли под воду. А вынырнув оттуда, устроили бой на берегу, вооружившись световыми мечами, как герои "Звездных войн". Джедаи!

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"И пусть битва начнется!" – подписал снимки противостояния со своей невестой Цыганков в Instagram.

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"Да пребудет с тобой сила, Виктор"

"Вроде на планете Земля, а кажется, что какая-то другая галактика", – изумляются опубликованным Цыганковым снимкам его фолловеры.

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Напомним, предложение руки и сердца Цыганков сделал Романе во время романтического ужина на пляже. В комплекте к обручальному кольцу шел огромный букет роз.

Романа – из Винницы, откуда и сам Цыганков. Высшее образование получала в США.