Cвиня в светрі! Журналіст потрапив в скандал, образивши футболістку Бразилії на Олімпіаді

Відомий спортивний журналіст з Нідерландів Йохан Дерксен висміяв воротаря жіночої збірної Бразилії Барбару через її повноти

Воротар жіночої збірної Бразилії Барбара / Фото: Reuters

Працівник ЗМІ образив дівчину після матчу 2-го туру Олімпійського футбольного турніру в Токіо. Футболістки з Південної Америки розійшлися миром з Нідерландами – 3:3. Раніше ми повідомляли, що футболістка Бразилії зіграла на 7-й Олімпіаді.

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"Воротар бразильської команди повненька, чи не так? Це просто свиня в светрі. Виглядає як знущання над збірною Бразилії. Чесно кажучи, не пам'ятаю хороших сейвів у її виконанні", – цитує Дерксена Mundo Deportivo з посиланням на De Oranjezomer

Збірна Нідерландів проти Бразилії / Фото: Reuters

"Мені більше подобається спостерігати за виступами жінок в гандболі та велоспорті, а не в футболі. Жіночий футбол – це зовсім не весело, але Нідерланди виглядали набагато краще, ніж Бразилія"

Раніше жіноча команда Шахтаря в першому матчі в історії забила суперницям 16 голів.