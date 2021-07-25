У Токіо розіграли перші в історії медалі в скейтбордингу

Золота нагорода дісталася японцеві Юто Хорігоме, срібло завоював бразилець Келвін Хофлер, а бронза у Джаггера Ітона з США.
- Юто Хорігоме (Японія) – 37.18
- Келвін Хофлер (Бразилія) – 36.15
- Джаггер Ітон (США) – 35.35
Скейтбординг дебютував в олімпійській програмі разом з карате, серфінгом, скелелазінням. На Іграх в Токіо розіграють нагороди в категорії стріт і парк.
Нагадаємо, всі результати українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо зібрані в нашому спеціальному розділі, де окремо відзначаються медалісти.
Також на нашому сайті ви можете дізнатися повний розклад Олімпіади-2020, де вказано київський час стартів змагань.
Крім цього, на нашому сайті є актуальна таблиця медалей Олімпіади-2020, яка оновлюється після кожного змагання.