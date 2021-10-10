"Рятуєте Саакашвілі?" Усику дали нове прізвище в Грузії

Олександр Усик у Грузії / Фото: Instagram

Олександр Усик, який продовжує відпочивати в Тбілісі з дружиною і друзями після перемоги над Ентоні Джошуа, вразив шанувальників своїм стилем і відкритістю – нікому не відмовляє в автографах.

При цьому український боксер за свої вуса отримав від фоловерів нове "прізвище" – один із підписників на грузинський манер назвав його Усишвілі.

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Хто це? Так це ж майбутній абсолютний чемпіон

Крутий лук, Усишвілі!

Моя мама б сказала – Шурик

Прикид – вогонь!

Саню, вирішив за допомогою хінкалі ще кілограмів п'ять набрати?

Нарешті Саню одягли нормально

Відібрав у Джошуа не тільки пояс

Рятуєте Саакашвілі?)) – такими коментарями вболівальники засипали фото Усика з Тбілісі, що з'явилися на його сторінці в Instagram

Останній коментар стосувався Міхеїла Саакашвілі, який продовжує голодування в грузинській в'язниці і схуд вже на 12 кілограмів.

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Усик з дружиною в Грузії / Фото: Instagram

Відзначимо, що вже в наступному році може відбутися бій за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який напередодні нокаутував Деонтея Вайлдера.

Але для початку Усику потрібно виграти реванш із Джошуа – він має відбутися до 25 квітня.

Тим часом промоутер українця Олександра Красюк після перемоги Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером вже заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.