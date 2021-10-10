"Cпасаете Саакашвили?" Усику дали новую фамилию в Грузии

Александр Усик в Грузии / Фото: Instagram
Александр Усик, продолжающий отдыхать в Тбилиси с женой и друзьями после победы над Энтони Джошуа, поразил поклонников своим стилем и открытостью – никому не отказывает в автографах.
При этом украинский боксер за свои усы получил от фолловеров новую "фамилию" – один из подписчиков на грузинский манер назвал его Усишвили.
- Кто это? Это же будущий абсолютный чемпион
- Крутой лук, Усишвили!
- Моя мама бы сказала – Шурик
- Прикид – агонь!
- Саня, решил с помощью хинкали еще килограммов пять набрать?
- Наконец-то Саню одели нормально
- Отобрал у Джошуа не только пояс
- Спасаете Саакашвили?)) – такими комментариями болельщики засыпали фото Усика из Тбилиси, появившиеся на его странице в Instagram
Последний комментарий касался Михеила Саакашвили, который продолжает голодовку в грузинской тюрьме и похудел уже на 12 килограммов.
Отметим, что уже в следующем году может состояться бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, накануне нокаутировавшим Деонтея Уайлдера.
Но для начала Усику нужно выиграть реванш с Джошуа – он должен состояться до 25 апреля.
Между тем промоутер украинца Александра Красюк после победы Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером уже заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.
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