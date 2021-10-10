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"Cпасаете Саакашвили?" Усику дали новую фамилию в Грузии

Андрей Трофимов
10 октября, 19:56
Пока Тайсон Фьюри наслаждается победой над Деонтеем Уайлдером, Александр Усик гуляет по улицам Тбилиси – фолловеры заценили грузинский имидж украинца

Александр Усик в Грузии / Фото: Instagram

Александр Усик, продолжающий отдыхать в Тбилиси с женой и друзьями после победы над Энтони Джошуа, поразил поклонников своим стилем и открытостью – никому не отказывает в автографах.

При этом украинский боксер за свои усы получил от фолловеров новую "фамилию" – один из подписчиков на грузинский манер назвал его Усишвили.

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  • Кто это? Это же будущий абсолютный чемпион
  • Крутой лук, Усишвили!
  • Моя мама бы сказала – Шурик
  • Прикид – агонь!
  • Саня, решил с помощью хинкали еще килограммов пять набрать?
  • Наконец-то Саню одели нормально
  • Отобрал у Джошуа не только пояс
  • Спасаете Саакашвили?)) – такими комментариями болельщики засыпали фото Усика из Тбилиси, появившиеся на его странице в Instagram

Последний комментарий касался Михеила Саакашвили, который продолжает голодовку в грузинской тюрьме и похудел уже на 12 килограммов.

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Усик с женой в Грузии / Фото: Instagram

Отметим, что уже в следующем году может состояться бой за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, накануне нокаутировавшим Деонтея Уайлдера.

Но для начала Усику нужно выиграть реванш с Джошуа – он должен состояться до 25 апреля.

Между тем промоутер украинца Александра Красюк после победы Цыганского короля над Деонтеем Уайлдером уже заявил, что Фьюри станет сладкой булочкой для Усика.

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