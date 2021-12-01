3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Що за неповага? Іспанцеві з жіночої збірної України платять вдвічі більше за Петракова

Олександр Трикіша
1 грудня, 21:20
У день, коли наставник збірної України Олександр Петраков позбавився приставки виконувач обов'язків, нового тренера отримала і жіноча збірна – ним став іспанець Луїс Кортес

Луїс Кортес і Олександр Петраков / Фото: УАФ

Фахівець раніше працював у Барселоні, а тепер має привести до перемог нашу національну команду. Щоправда, поки він не може виграти.

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Тим не менш, як вдалося знати Meta-ratings.com.ua, Кортес отримав в Україні досить солідну зарплату – іспанець зароблятиме близько 19 тисяч доларів на місяць.

Олександр Петраков став повноцінним головним тренером збірної України / Фото: Reuters

При цьому, оклад Олександра Петракова у збірній України становить лише 10 тисяч доларів у місяць. Йому не підвищили зарплату навіть після підвищення до повноцінного головного тренера.

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Втім, Петраков має шанс відбити різницю за рахунок преміальних, які належать тренеру у разі виходу у фінальну частину ЧС-2022.

Нагадаємо, у плей-офф відбору Україна зустрінеться із Шотландією , а у разі перемоги зіграє з переможцем пари Уельс-Австрія.