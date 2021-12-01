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Верес --
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Десна --
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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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ПСЖ --
Брюгге --
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Милан --
Ливерпуль --
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Что за неуважение? Испанцу из женской сборной Украины платят в два раза больше Петракова

Александр Трикиша
1 декабря, 21:20
В день, когда наставник сборной Украины Александр Петраков избавился от приставки исполняющий обязанности, нового тренера получила и женская сборная – им стал испанец Луис Кортес

Луис Кортес и Александр Петраков / Фото: УАФ

Специалист ранее работал в Барселоне, а теперь должен привести к победам нашу национальную команду. Правда, пока он не может выиграть.

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Тем не менее, как удалось узнать Meta-ratings.com.ua, Кортес получил в Украине довольно солидную зарплату – испанец будет зарабатывать около 19 тысяч долларов в месяц.

Александр Петраков стал полноценным тренером сборной Украины / Фото: Reuters

При этом оклад Александра Петракова в сборной Украины составляет всего 10 тысяч долларов в месяц. Ему не подняли зарплату даже после повышения до полноценного главного тренера.

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Впрочем, Петраков имеет шанс отбить разницу за счет премиальных, которые положены тренеру в случае выхода в финальную часть ЧМ-2022.

Напомним, в плей-офф отбора Украина встретится с Шотландией, а в случае победы сыграет с победителем пары Уэльс- Австрия.