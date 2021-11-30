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Испанский тренер не помог: Украина проиграла важный матч отбора на ЧМ-2023

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
30 ноября, 21:57
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Женская сборная Украины по футболу проиграла отборочный поединок на ЧМ-2023 против команды Венгрии на выезде и опустилась на одну строчку в таблице
Луис Кортес пока без побед в Украине
Луис Кортес пока без побед в Украине / Фото: УАФ

Успешный результат венгеркам обеспечили два быстрых гола в первом тайме, а к получасу игры хозяйки поля вели в счете 3:0.

Украинки сумели сократить отставание в концовке встречи, но вместо финального штурма получили еще один гол в свои ворота. Обидно, что он был забил после рикошета от капитана нашей команды.

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Венгрия – Украина – 4:2
Голы: Ваго (4, 11), Зеллер (30), Апанащенко (87, аг) – Апанащенко (71), Химич (82)

Венгрия набрала шесть очков и обошла Украину в турнирной таблице группы B. Наша команда опустилась на четвертую строчку. После четырех матчей наши девушки имеют четыре балла.

В следующем поединке, уже в 2022 году, украинки встретятся с командой Шотландии. Поединок пройдет 8 апреля.

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Напомним, что недавно сборную Украины возглавил экс-тренер Барселоны Луис Кортес. Однако пока испанский тренер не может выиграть с сине-желтыми.

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