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Що він б**дь несе. У нашій країні на пів шишечки не можна! Ломаченка добиває скандальний боксер

Андрій Трофімов
19 грудня, 10:30
Іван Редкач обурений, що Василь Ломаченко вийшов у ринг із прапором рідного міста, а не України. А його ще й захищають за це

Редкач не у захваті від вчинку Ломаченка / Фото: Instagram, REUTERS

Василь Ломаченко не взяв у ринг прапор України після бою з Річардом Коммі. Натомість вийшов із прапором Білгорода-Дністровського.

Звичайно, цей жест викликав бурю гнівних емоцій. Навіть Володимир Кличко був злий.

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Заступився за Ломаченка його колишній партнер по олімпійській команді Тарас Шелестюк.

"Вася вийшов із прапором Білгорода-Дністровського, або Аккермана, але це теж Україна", – вважає Шелестюк.

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Але з ним категорично не згоден Іван Редкач, який любить потролити Ломаченка.

"Я щось пропустив... Аккерман окрема держава? У нашій країні на пів шишечки не можна. Що він б**дь несе. Піар-менеджера найми собі, поет Гарбушкін", – написав у Instagram Редкач.

До речі, президент львівського Руху Григорій Козловський різко висловився після вечора боксу у Броварах: "Берінчик – козак! Не те що ті два тупі ватники".