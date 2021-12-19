Що він б**дь несе. У нашій країні на пів шишечки не можна! Ломаченка добиває скандальний боксер

Редкач не у захваті від вчинку Ломаченка / Фото: Instagram, REUTERS
Василь Ломаченко не взяв у ринг прапор України після бою з Річардом Коммі. Натомість вийшов із прапором Білгорода-Дністровського.
Звичайно, цей жест викликав бурю гнівних емоцій. Навіть Володимир Кличко був злий.
Заступився за Ломаченка його колишній партнер по олімпійській команді Тарас Шелестюк.
"Вася вийшов із прапором Білгорода-Дністровського, або Аккермана, але це теж Україна", – вважає Шелестюк.
Але з ним категорично не згоден Іван Редкач, який любить потролити Ломаченка.
"Я щось пропустив... Аккерман окрема держава? У нашій країні на пів шишечки не можна. Що він б**дь несе. Піар-менеджера найми собі, поет Гарбушкін", – написав у Instagram Редкач.
До речі, президент львівського Руху Григорій Козловський різко висловився після вечора боксу у Броварах: "Берінчик – козак! Не те що ті два тупі ватники".