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Что он б**дь несет. В нашей стране на полшишечки нельзя! Ломаченко добивает скандальный боксер

Андрей Трофимов
19 декабря, 10:30
Иван Редкач возмущен, что Василий Ломаченко вышел в ринг с флагом родного города, а не Украины. А его еще и защищают за это

Редкач не в восторге от поступка Ломаченко / Фото: Instagram, REUTERS

Василий Ломаченко не взял в ринг флаг Украины после боя с Ричардом Комми. Зато вышел со знаменем Белгород-Днестровского.

Естественно, этот жест вызвал бурю гневных эмоций. Даже Владимир Кличко был в ярости.

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Заступился за Ломаченко его бывший партнер по олимпийской команде Тарас Шелестюк.

"Вася вышел с флагом Белгород-Днестровского или Аккермана, но это тоже Украина", – считает Шелестюк.

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Но с ним категорически не согласен Иван Редкач, который любит потроллить Ломаченко.

"Я что-то пропустил... Аккерман отдельное государство? В нашей стране на полшишечки нельзя. Что он б***дь несет. Пиар-менеджера найми себе, поэт Гарбушкин", – написал в Instagram Редкач.

Кстати, президент львовского Руха Григорий Козловский резко высказался после вечера бокса в Броварах: "Беринчик – казак! Не то что те два тупых ватника".