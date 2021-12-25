Що курив Мілевський? Артем розповів план повернення до Динамо

Мілевський поки не знає коли повернеться до Динамо / Фото: Колаж: Сьогодні

У дружній бесіді з екс-гравцем Ліверпуля та збірної України Андрієм Вороніним Міля розповів, коли він приступить до роботи у рідній команді.

Читайте також: Бєсєдіну на поле виходити, а його ніхто знайти не може. Дивовижна історія з Євро-2020

– Ти написав про Динамо. Це твоє реальне повернення?

- Мені дуже хочеться. Напевно, до цього треба бути готовим. Мені подобається, що ми з Ігорем Суркісом останнім часом листуємося. Можемо зателефонувати без матюків, як раніше. Мені це дуже подобається.

– Такий варіант може бути?

- Можливо так. Настане час, коли я прийду до нього. Думаю, ми разом вирішимо, чим зможу допомогти Динамо. Потрібно просто вдвох вирішити, чим я можу допомогти. Не просто так сидіти там.

- Але ліцензію поки що не збираєшся отримувати?

- Поки що не хочу, – сказав Миля, потягуючи ароматний дим із трубки кальяну.