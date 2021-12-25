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Что курил Милевский? Артем рассказал план возвращения в Динамо

Сергей Шаховец
25 декабря, 08:50
Бывший футболист киевского Динамо, а с недавних под звезда Youtube Артем Милевский пролил свет на свое возвращение в столичный клуб

Милевский пока не знает когда вернется в Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В дружеской беседе с экс-игроком Ливерпуля и сборной Украины Андреем Ворониным Миля рассказал, когда он приступит к работе в родной команде.

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- Ты написал про Динамо. Это твое реально возвращение?

- Мне очень хочется. Наверное, к этому надо быть готовым. Мне нравится, что мы с Игорем Суркисом в последнее время переписываемся. Можем позвонить без мата, как раньше. Мне это очень нравится.

- Такой вариант может быть?

- Может быть, да. Придет время, когда я приду к нему. Думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь Динамо. Надо просто вдвоем решить, чем я могу помочь. Не просто так сидеть там.

- Но лицензию пока не собираешься получать?

- Пока не хочу, – сказал Миля, потягивая ароматный дым из трубки кальяна.

Напомним, что в октябре этого года легендарный форвард киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский со слезами на глазах попрощался с болельщиками столичной команды.

Артем Милевский попрощался с болельщиками киевского Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

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В составе киевского Динамо Милевский выступал с 2002 по 2013 год. Во всех турнирах за "бело-синих" он провел 247 матчей, забил 82 гола и отдал 54 ассиста.

После чего в СМИ появилась информация, что президент Динамо Игорь Суркис собирается предложить Артему работу в структуре клуба. Похоже, руководство "бело-синих" не может придумать, в каком качестве Миля сможет помочь команде.

Игорь Суркис и Артем Милевский / Фото: Коллаж: Сегодня