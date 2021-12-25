Что курил Милевский? Артем рассказал план возвращения в Динамо

Милевский пока не знает когда вернется в Динамо / Фото: Коллаж: Сегодня

В дружеской беседе с экс-игроком Ливерпуля и сборной Украины Андреем Ворониным Миля рассказал, когда он приступит к работе в родной команде.

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- Ты написал про Динамо. Это твое реально возвращение?

- Мне очень хочется. Наверное, к этому надо быть готовым. Мне нравится, что мы с Игорем Суркисом в последнее время переписываемся. Можем позвонить без мата, как раньше. Мне это очень нравится.

- Такой вариант может быть?

- Может быть, да. Придет время, когда я приду к нему. Думаю, мы вместе решим, чем я могу помочь Динамо. Надо просто вдвоем решить, чем я могу помочь. Не просто так сидеть там.

- Но лицензию пока не собираешься получать?

- Пока не хочу, – сказал Миля, потягивая ароматный дым из трубки кальяна.