Чистих не залишилося: єдина російська олімпійська чемпіонка – і та погоріла на допінгу

Оксана Сливенко підозрюється у вживанні допінгу / Фото: Getty Images

Сливенко потрапила до списку із 13 спортсменів, кого звинуватили. До речі, раніше міністр спорту назвав крайніх в українському допінг-скандалі.

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Перевірка з використанням нових методів виявила наявність забороненого препарату в пробі Сливенко, взятої на чемпіонаті Європи в квітні 2012 року, повідомляє championat.com.

Сливенко є єдиною російською олімпійською чемпіонкою у важкій атлетиці. Медалі з Ігор-2008 її точно не позбавлять, натомість у неї можуть відібрати золото чемпіонату Європи 2012 року.

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Цікаво, що Сливенко вже відбула дискваліфікацію за допінг із 2018 по 2020 рік. Нині їй 34 роки. У разі нового усунення вона може завершити кар'єру.

Раніше стало відомо, що через санкції Росії на Олімпіаді-2022 не буде. Спортсмени виступатимуть під абревіатурою ROC, яку не можна ніде розшифровувати.