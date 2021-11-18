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Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Чистых не осталось: единственная российская олимпийская чемпионка – и та погорела на допинге

Александр Трикиша
18 ноября, 23:36
Тяжелоатлетке из России Оксане Сливенко предъявили обвинение в употреблении запрещенных препаратов. Она уже отбывала дисквалификацию за допинг

Оксана Сливенко снова подозревается в употреблении допинга / Фото: Getty Images

Сливенко попала в список из 13 спортсменов, кому предъявили обвинение. Кстати, ранее министр спорта назвал крайних в украинском допинг-скандале.

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Перепроверка с использованием новых методов выявила наличие запрещенного препарата в пробе Сливенко, взятой на чемпионате Европы в апреле 2012 года, сообщает championat.com.

Сливенко является единственной российская олимпийская чемпионка в тяжелой атлетике. Медали с Игр-2008 ее точно не лишат, зато у нее могут отобрать золото чемпионата Европы 2012 года.

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Интересно, что Сливенко уже отбыла дисквалификацию за допинг с 2018 по 2020 год. Сейчас ей 34 года. В случае нового отстранения она может завершить карьеру.

Ранее стало известно, что из-за санкций России на Олимпиаде-2022 не будет. Спортсмены будут выступать под аббревиатурой ROC, которую нельзя нигде расшифровывать.