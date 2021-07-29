Четверта "бронза" України: як нагороджували Михайла Романчука

Український плавець Михайло Романчук з "бронзою" Ігор / Фото: Reuters
Вслід дзюдоїсткою Дар'єю Білодід, фехтувальником Ігорем Рейзліним і дуетом стрільців Олена Костевич – Олег Омельчук на третю сходинку п'єдесталу сьогодні зійшов плавець Михайло Романчук.
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Нагадаємо, Романчук став бронзовим на 800-метрівці вільним стилем, відставши на півсекунди від чемпіона – американця Роберта Фінке, і на дві десяті секунди – від срібного призера, італійця Грегоріо Пальтріньєрі.
ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ РОМАНЧУКА
Романчук, від якого чекали "золота", припускає, що в фіналі виступив не так, як хотілося б, тому що виплеснув себе в півфіналі, де встановив олімпійський рекорд.
"У півфіналі ми трохи "завелися" з німцем, і, як засвідчив підсумковий результат, це зіграло злий жарт з нами в фіналі, – зізнався Михайло. – Тепер буду налаштовуватися на свою "коронну" дистанцію – 1500 метрів"
Кваліфікація в ній у Михайла Романчука – вже у п'ятницю, о 14:40 за київським часом.
Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters
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