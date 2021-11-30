3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Чемпіони Європи хочуть зіграти з Україною перед плей-офф ЧС-2022

Олександр Трикіша
30 листопада, 19:21
Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні попросив керівництво федерації підшукати його команді спаринг-партнера для товариського матчу перед вирішальними поєдинками у відборі на ЧС-2022

Італія виграла Євро-2020 і готова поборотися за Євро-2028 / Фото: Reuters

Чинні чемпіони Європи сенсаційно не змогли пробитися у фінальну частину чемпіонату світу в Катарі безпосередньо, тому їм доведеться зіграти у стикових матчах.

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Спочатку Італія зустрінеться з Північною Македонією, а потім у разі перемоги вийде на переможця пари Португалія – Туреччина.

Збірна Італії під час тренування / Фото: Reuters

Щоб краще підготуватися до відповідальних матчів, Манчіні просить провести короткостроковий збір у період з 28 по 31 січня 2022 року, в рамках якого команда проведе товариський поєдинок.

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Серед потенційних суперників – Україна, Шотландія та Росія, повідомляє Спорт-Експрес, посилаючись на власні джерела.

Нагадаємо, що збірна України у плей-офф відбору на ЧС-2022 зустрінеться з командою Шотландії, а у разі перемоги вийде на когось з пари Уельс – Австрія.