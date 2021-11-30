Чемпіони Європи хочуть зіграти з Україною перед плей-офф ЧС-2022

Італія виграла Євро-2020 і готова поборотися за Євро-2028 / Фото: Reuters

Чинні чемпіони Європи сенсаційно не змогли пробитися у фінальну частину чемпіонату світу в Катарі безпосередньо, тому їм доведеться зіграти у стикових матчах.

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Спочатку Італія зустрінеться з Північною Македонією, а потім у разі перемоги вийде на переможця пари Португалія – Туреччина.

Збірна Італії під час тренування / Фото: Reuters

Щоб краще підготуватися до відповідальних матчів, Манчіні просить провести короткостроковий збір у період з 28 по 31 січня 2022 року, в рамках якого команда проведе товариський поєдинок.

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Серед потенційних суперників – Україна, Шотландія та Росія, повідомляє Спорт-Експрес, посилаючись на власні джерела.

Нагадаємо, що збірна України у плей-офф відбору на ЧС-2022 зустрінеться з командою Шотландії, а у разі перемоги вийде на когось з пари Уельс – Австрія.