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Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
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Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
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Ингулец --
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5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
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Милан --
Ливерпуль --
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Спортинг --
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Чемпионы Европы хотят сыграть с Украиной перед плей-офф ЧМ-2022

Александр Трикиша
30 ноября, 19:21
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини попросил руководство федерации подыскать его команде спарринг-партнера для товарищеского матча перед решающими поединками в отборе на ЧМ-2022

Италия выиграла Евро-2020 и готова побороться за Евро-2028 / Фото: Reuters

Действующие чемпионы Европы сенсационно не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира в Катаре напрямую, поэтому им предстоит сыграть в стыковых матчах.

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Сначала Италия встретится с Северной Македонией, а затем, в случае победы, выйдет на победителя пары Португалия – Турция.

Сборная Италии во время тренировки / Фото: Reuters

Чтобы лучше подготовиться к ответственным матчам, Манчини просит провести краткосрочный сбор в период с 28 по 31 января 2022 года, в рамках которого команда проведет товарищеский поединок.

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Среди потенциальных соперников – Украина, Шотландия и Россия, сообщает Спорт-Экспресс, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, что сборная Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 встретится с командой Шотландии, а в случае победы выйдет на кого-то из пары Уэльс – Австрия.