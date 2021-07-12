Чемпіонат України стартує без Динамо. Що відбувається?

Динамо мало грати з Олімпіком
Не встигли ми відпочити від Євро-2020, де чемпіоном стала Італія, як наступного тижня вже стартує чемпіонат України.
УПЛ уже затвердила розклад стартового туру. Чемпіонат розпочнеться 23 липня – і, швидше за все, без Динамо.
Підопічні Луческу мали відкривати сезон поєдинком з Олімпіком, але донецький клуб знявся з чемпіонату. Тому з ким і коли зіграє Динамо, поки невідомо.
Розклад першого туру чемпіонату України-2021/22:
П'ятниця, 23 липня
19:30. Львів – Маріуполь
Субота, 24 липня
17:00. Верес – Колос
19:30. Шахтар – Інгулець
Неділя, 25 липня
17:00. Металіст 1925 – Рух
19:30. Зоря – Олександрія
19:30. Десна – Чорноморець
Понеділок, 26 липня
19:30. Ворскла – Дніпро-1
Раніше ми писали, що матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем перенесли на вересень. Перенесення офіційно підтвердила Прем'єр-ліга.
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