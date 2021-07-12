Чемпіонат України стартує без Динамо. Що відбувається?

Чинного чемпіона країни немає в розкладі першого туру. Кияни мали зіграти з донецьким Олімпіком, який знявся зі змагань

Динамо мало грати з Олімпіком

Не встигли ми відпочити від Євро-2020, де чемпіоном стала Італія, як наступного тижня вже стартує чемпіонат України.

УПЛ уже затвердила розклад стартового туру. Чемпіонат розпочнеться 23 липня – і, швидше за все, без Динамо.

Підопічні Луческу мали відкривати сезон поєдинком з Олімпіком, але донецький клуб знявся з чемпіонату. Тому з ким і коли зіграє Динамо, поки невідомо.

Розклад першого туру чемпіонату України-2021/22:

П'ятниця, 23 липня

19:30. Львів – Маріуполь

Субота, 24 липня

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17:00. Верес – Колос

19:30. Шахтар – Інгулець

Неділя, 25 липня

17:00. Металіст 1925 – Рух

19:30. Зоря – Олександрія

19:30. Десна – Чорноморець

Понеділок, 26 липня

19:30. Ворскла – Дніпро-1

Раніше ми писали, що матч за Суперкубок України між Динамо і Шахтарем перенесли на вересень. Перенесення офіційно підтвердила Прем'єр-ліга.