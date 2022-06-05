Чемпіонат України почнемо під бомбами – рішення остаточне

Попри війну - футбол в Україні буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що у серпні відновляться усі футбольні чемпіонати країни. І це попри війну та військовий стан. Нагадаємо, що сезон УПЛ стартує без двох клубів.

"Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, як важливо відволікти людей футболом.

Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє.

Тому ми ухвалили рішення, що у серпні відновимо чемпіонат України. Гратимемо на всіх рівнях: Прем'єр-ліга, Перша ліга, Друга ліга, жіночий чемпіонат.

Ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні під бомбами. А деталі організації обговоримо з військовими та урядом", – заявив Павелко в інтерв'ю АР.