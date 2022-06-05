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Вірменія --
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Нідерланди --
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Польща --
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Ірландія --
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9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
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Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Чемпіонат України почнемо під бомбами – рішення остаточне

Андрій Трофімов
5 червня, 14:01
Глава УАФ Андрій Павелко заявив, що всі чемпіонати України з футболу розпочнуться у серпні, незважаючи на військовий стан у країні

Попри війну - футбол в Україні буде / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів, що у серпні відновляться усі футбольні чемпіонати країни. І це попри війну та військовий стан. Нагадаємо, що сезон УПЛ стартує без двох клубів.

"Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, як важливо відволікти людей футболом.

Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє.

Тому ми ухвалили рішення, що у серпні відновимо чемпіонат України. Гратимемо на всіх рівнях: Прем'єр-ліга, Перша ліга, Друга ліга, жіночий чемпіонат.

Ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні під бомбами. А деталі організації обговоримо з військовими та урядом", – заявив Павелко в інтерв'ю АР.

Виконком УАФ затвердив завершення футбольного сезону / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше колишній тренер збірної України Микола Павлов заявив, що навіть під час війни потрібно проводити чемпіонат з футболу.