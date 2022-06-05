Чемпионат Украины начнем под бомбами – решение окончательное

Несмотря на войну - футбол в Украине будет / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что в августе возобновятся все футбольные чемпионаты страны. И это несмотря на войну и военное положение. Напомним, что сезон УПЛ стартует без двух клубов.

"Я говорил с нашим президентом Владимиром Зеленским о том, как важно отвлечь людей футболом.

Мы говорили о том, что футбол обладает очень большой силой, чтобы помочь людям думать о будущем.

Поэтому мы приняли решение, что в августе возобновим чемпионат Украины. Будем играть на всех уровнях: Премьер-лига, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат.

Мы возобновим чемпионаты во время военного положения в Украине, под бомбами. А детали организации обсудим с военными и правительством", – заявил Павелко в интервью АР.