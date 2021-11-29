29 листопада 19:30
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Мілан --
Ліверпуль --
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Динамо --
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Чемпіонат Італії – це для Андрія: агент підтримав перехід Ярмоленка до Шевченка

Олександр Трикіша
29 листопада, 15:37
Агент Вадим Шаблій висловився з приводу можливого переходу лідера збірної України Андрія Ярмоленка з Вест Гема до Дженоа Андрія Шевченка

Андрій Ярмоленко і Андрій Шевченко / Фото: УАФ

З приходом до команди Шевченка поповзли чутки про потенційних новачків команди. Серед них був і Андрій Ярмоленко .

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"На цей момент – це чутки. Ніхто ні з клубом, ні з нами не зв'язувався, ніхто ніщо не обговорював. У принципі, чемпіонат Італії – це для Андрія.

Андрій Ярмоленко у Вест Гемі / Фото: REUTERS

Думаю, він там ще років зо три-чотири зможе тримати свій рівень і виглядати. Андрій Миколайович із ним давно працює, гравець знає вимоги тренера. Чому б і ні?

Андрій Шевченко набрав перші очки в Серії А / Фото: REUTERS

Ярмоленком цікавляться багато клубів, а ось з боку Вест Гема поки що нічого немає. Має контракт до літа. Ми чекаємо на розвиток подій. Але інтересу, звісно, до Андрія багато", – сказав Шаблій в ефірі телеканалу Футбол 1.

До речі, раніше ми писали, що Ярмоленко зводив дружину в дорогий ресторан. Лідер збірної України зі своєю дружиною прийшов поласувати м'ясом від знаменитого турецького шеф-кухаря.