5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Чемпіона рятували лікарі: жорсткий нокаут у боксі (відео)

Андрій Трофімов
5 червня, 15:05
Чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава програв свій титул представнику Уельсу Джо Кордіне нокаутом у другому раунді

Кордіне відправав в нокаут Огаву і став чемпіоном світу

У Кардіффі сьогодні збірна України зіграє з Уельсом стиковий матч ЧС-2022. А вчора там пройшов вечір боксу, де у головній події чемпіон IBF у другій напівлегкій вазі японець Кенічі Огава (26-2-1, 18 KO) поступився нокаутом валлійцю Джо Кордіне (15-0, 9 KO).

Бій був розрахований на 12 раундів, але закінчився у другому. Кордіна відправив суперника у важкий нокаут. Огава не зумів піднятися на ноги, йому знадобилася допомога медперсоналу.

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Дивіться нокаут у бою Огава – Кордіна:

Нагадаємо, що у Мельбурні визначився абсолютний чемпіон у легкій вазі. Девін Хейні переміг суддівським рішенням Джорджа Камбососа і зібрав усі чемпіонські пояси у легкій вазі.