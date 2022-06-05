5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Чемпиона спасали врачи: жесткий нокаут в боксе (видео)

Андрей Трофимов
5 июня, 15:05
Чемпион IBF во втором полулегком весе японец Кеничи Огава проиграл свой титул представителю Уэльса Джо Кордине нокаутом во втором раунде

Кордине отправил в нокаут Огаву и стал чемпионом мира / Фото: REUTERS

В Кардиффе сегодня сборная Украины сыграет с Уэльсом стыковой матч ЧМ-2022. А вчера там прошел вечер бокса, где в главном событии чемпион IBF во втором полулегком весе японец Кеничи Огава (26-2-1, 18 KO) уступил нокаутом валлийцу Джо Кордине (15-0, 9 KO).

Бой был рассчитан на 12 раундов, но закончился во втором. Кордина отправил соперника в тяжелый нокаут. Огава не сумел подняться на ноги, ему потребовалась помощь медперсонала.

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Смотрите нокаут в бою Огава – Кордина:

Напомним, что в Мельбурне определился абсолютный чемпион в легком весе. Девин Хейни победил судейским решением Джорджа Камбососа и собрал все чемпионские пояса в легком весе.