Чемпіон України поховав Грузію у відборі на ЧС-2022

Давид Хочолава забив у свої ворота

Збірна Грузії зазнала третьої поразки у відбірковому турнірі чемпіонату світу. Сьогодні на своєму полі грузини програли команді Косово.

Все вирішив єдиний гол, який був забитий на 18-й хвилині зустрічі. Давид Хочолава намагався вибити м'яч зі штрафної, але потрапив в свої ворота.

Хочолава відомий своїм виступами в чемпіонаті України. Він грав за одеський Чорноморець і донецький Шахтар. З "гірниками" тричі ставав чемпіоном України. Зараз він виступає за данський Копенгаген.

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Ще одна знакова події для українських уболівальників сталося в цьому матчі. За Грузію дебютував Георгій Цітаїшвілі. У 2019 році він став чемпіоном світу U-20 у збірній України, забивши гол у фіналі.

Але потім прийняв рішення виступати за свою історичну батьківщину.

Після чотирьох турів збірна Грузії займає останнє місце в своїй групі.