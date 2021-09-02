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Чемпион Украины похоронил Грузию в отборе на ЧМ-2022

Любомир Луканюк
2 сентября, 21:03
Защитник Давид Хочолава забил гол в свои ворота в матче против Косово в квалификации чемпионата мира 2022 года. Грузины занимают последнее место в группе

Давид Хочолава забил в свои ворота

Сборная Грузии потерпела третье поражение в отборочном турнире чемпионата мира. Сегодня на своем поле грузины проиграли команде Косово.

Все решил единственный гол, который был забит на 18-й минуте встречи. Давид Хочолава пытался выбить мяч из штрафной, но попал в свои ворота.

Хочолава известен своим выступлениями в чемпионате Украины. Он играл за одесский Черноморец и донецкий Шахтер. С "горняками" трижды становился чемпионом Украины. Сейчас он выступает за датский Копенгаген.

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Еще одно знаковое события для украинских болельщиков произошло в этом матче. За Грузию дебютировал Георгий Цитаишвили. В 2019 году он стал чемпионом мира U-20 в сборной Украины, забив гол в финале.

Но потом принял решение выступать за свою историческую родину.

После четырех туров сборная Грузии занимает последнее место в своей группе.

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