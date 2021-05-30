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Украинский чемпион мира по футболу перешел в сборную Грузии

Олег Люлька Олег Люлька
30 мая, 23:58
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20-летний полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили получил паспорт Грузии и будет выступать за сборную этой страны – такой была воля его дедушки
Георгий Цитаишвили в форме сборной Грузии
Георгий Цитаишвили в форме сборной Грузии / Фото: Facebook

Федерация Футбола Грузии у себя в Facebook объявила о том, что полузащитник киевского Динамо Георгий Цитаишвили получил грузинское гражданство. 20-летний вингер уже примерил форму грузинской сборной, в которой в дальнейшем будет выступать на уровне национальных команд.

Ранее сообщалось, что решение Цитаишвили выступать за сборную Грузии связано с семейными обстоятельствами. Это было желание покойного дедушки полузащитника, о котором игрок недавно узнал на похоронах от родственников.

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Отметим, что до этого Цитаишвили выступал за молодежные сборные Украины различных возрастов. В частности, в составе украинской команды U-20 Георгий в 2019-м стал чемпионом мира, забив в финале шикарный гол в ворота корейцев.

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