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Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
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Швеция – Испания и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание 2 сентября

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
2 сентября, 15:36
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Сегодня будут сыграны еще 12 отборочных поединков чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Катаре – во сколько начало и где смотреть
Швеция vs Испания
Швеция vs Испания / Фото: Reuters

Продолжается европейская квалификация к футбольному чемпионату мира-2022. В четверг, 2 сентября, состоится дюжина поединков, среди которых матч чемпионов Европы итальянцев против Болгарии, а также противостояние Швеция – Испания.

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Вашему вниманию – время начала всех игр с телетрансляциями.

Напомним, накануне в первом матче под руководством Александра Петракова Украина сыграла 2:2 с Казахстаном в Нур-Султане и осложнила себе задачу попадания на Мундиаль.

ОТБОР ЧМ-2022. ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

Группа B

19:00. Грузия – Косово
ТВ: Футбол 2

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21:45. Швеция – Испания
ТВ: Футбол 1

Группа C

21:45 Италия – Болгария
ТВ: Футбол 3

21:45 Литва – Северная Ирландия

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Группа E

21:45. Эстония – Бельгия

21:45. Чехия – Беларусь

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Группа I

21:45. Венгрия – Англия
ТВ: Футбол 2

21:45. Польша – Албания

21:45. Андорра – Сан-Марино

Группа J

21:45. Исландия – Румыния

21:45. Лихтенштейн – Германия

21:45. Северная Македония – Армения

Все отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе Oll.tv.

Смотрите, как накануне Украина упустила победу над Казахстаном

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Шахтер
6
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13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
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Ингулец
6
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