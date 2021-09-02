Швеция – Испания и другие матчи отбора на ЧМ-2022: расписание 2 сентября

Сегодня будут сыграны еще 12 отборочных поединков чемпионата мира, который пройдет в следующем году в Катаре – во сколько начало и где смотреть

Швеция vs Испания / Фото: Reuters

Продолжается европейская квалификация к футбольному чемпионату мира-2022. В четверг, 2 сентября, состоится дюжина поединков, среди которых матч чемпионов Европы итальянцев против Болгарии, а также противостояние Швеция – Испания.

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Вашему вниманию – время начала всех игр с телетрансляциями.

Напомним, накануне в первом матче под руководством Александра Петракова Украина сыграла 2:2 с Казахстаном в Нур-Султане и осложнила себе задачу попадания на Мундиаль.

ОТБОР ЧМ-2022. ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

Группа B

19:00. Грузия – Косово

ТВ: Футбол 2

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21:45. Швеция – Испания

ТВ: Футбол 1

Группа C

21:45 Италия – Болгария

ТВ: Футбол 3

21:45 Литва – Северная Ирландия

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Группа E

21:45. Эстония – Бельгия

21:45. Чехия – Беларусь

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Группа I

21:45. Венгрия – Англия

ТВ: Футбол 2

21:45. Польша – Албания

21:45. Андорра – Сан-Марино

Группа J

21:45. Исландия – Румыния

21:45. Лихтенштейн – Германия

21:45. Северная Македония – Армения

Все отборочные матчи ЧМ-2022 можно смотреть в интернете на платформе Oll.tv.

Смотрите, как накануне Украина упустила победу над Казахстаном