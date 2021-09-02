4 вересня 21:45
Україна --
Франція --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Швеція – Іспанія та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад 2 вересня

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 вересня, 15:36
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Сьогодні будуть зіграні ще 12 відбіркових поєдинків чемпіонату світу, який відбудеться наступного року в Катарі – о котрій початок і де дивитися
Швеція vs Іспанія
Швеція vs Іспанія / Фото: Reuters

Триває європейська кваліфікація до футбольного чемпіонату світу-2022. У четвер, 2 вересня, відбудеться дюжина поєдинків, серед яких матч чемпіонів Європи італійців проти Болгарії, а також протистояння Швеція – Іспанія.

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До вашої уваги – час початку всіх ігор з телетрансляціями.

Нагадаємо, напередодні в першому матчі під керівництвом Олександра Петракова Україна зіграла 2:2 з Казахстаном в Нур-Султані і ускладнила собі завдання з потрапляння на Мундіаль.

ВІДБІР ЧС-2022. ЧЕТВЕР, 2 ВЕРЕСНЯ

Група B

19.00. Грузія – Косово
ТВ: Футбол 2

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21:45. Швеція – Іспанія
ТВ: Футбол 1

Група C

21:45 Італія – Болгарія
ТВ: Футбол 3

21:45 Литва – Північна Ірландія

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Група E

21:45. Естонія – Бельгія

21:45. Чехія – Білорусь

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Група I

21:45. Угорщина – Англія
ТВ: Футбол 2

21:45. Польща – Албанія

21:45. Андорра – Сан-Марино

Група J

21:45. Ісландія – Румунія

21:45. Ліхтенштейн – Німеччина

21:45. Північна Македонія – Вірменія

Усі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv.

Дивіться, як напередодні Україна втратила перемогу над Казахстаном

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#Позиція
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Срібло
Бронза
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1
flag Китай КитайCN
77
46
44
167
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
34
27
35
96
3
flag ПКР ПКРRPC
32
23
42
97
4
flag США СШАUS
27
31
22
80
5
flag Україна УкраїнаUA
20
39
25
84
6
flag Бразилія БразиліяBR
19
13
22
54
7
flag Нідерланди НідерландиNL
19
11
11
41
8
flag Австралія АвстраліяAU
17
23
25
65
9
flag Італія ІталіяIT
13
25
20
58
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
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Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
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Пʼятниця, 10 вересня
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#Позиція
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Срібло
Бронза
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1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
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10
20
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