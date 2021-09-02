Швеція – Іспанія та інші матчі відбору на ЧС-2022: розклад 2 вересня

Триває європейська кваліфікація до футбольного чемпіонату світу-2022. У четвер, 2 вересня, відбудеться дюжина поєдинків, серед яких матч чемпіонів Європи італійців проти Болгарії, а також протистояння Швеція – Іспанія.
До вашої уваги – час початку всіх ігор з телетрансляціями.
Нагадаємо, напередодні в першому матчі під керівництвом Олександра Петракова Україна зіграла 2:2 з Казахстаном в Нур-Султані і ускладнила собі завдання з потрапляння на Мундіаль.
ВІДБІР ЧС-2022. ЧЕТВЕР, 2 ВЕРЕСНЯ
Група B
19.00. Грузія – Косово
ТВ: Футбол 2
21:45. Швеція – Іспанія
ТВ: Футбол 1
Група C
21:45 Італія – Болгарія
ТВ: Футбол 3
21:45 Литва – Північна Ірландія
Група E
21:45. Естонія – Бельгія
21:45. Чехія – Білорусь
Група I
21:45. Угорщина – Англія
ТВ: Футбол 2
21:45. Польща – Албанія
21:45. Андорра – Сан-Марино
Група J
21:45. Ісландія – Румунія
21:45. Ліхтенштейн – Німеччина
21:45. Північна Македонія – Вірменія
Усі відбіркові матчі ЧС-2022 можна дивитися в інтернеті на платформі Oll.tv.
Дивіться, як напередодні Україна втратила перемогу над Казахстаном