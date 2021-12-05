5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
5 грудня 21:45
Ювентус --
Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
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Чемпіон світу загинув у горах. Його накрило лавиною

Любомир Луканюк
5 грудня, 16:28
Спортсмена, який катався на лижах, накрило 4-метровим шаром снігу. Він не зміг врятуватися

Рене Хофер був дуже перспективним гонщиком / Фото: Колаж: Сьогодні

19-річний австрійський мотогонщик Рене Хофер із друзями вирушив відпочити на гірськолижний курорт.

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Вони каталися на лижах, коли зійшла лавина. Крім Хофера під лавину потрапили ще десять лижників: шестеро дивом врятувалися, решту витягли з-під 4-метрового шару снігу.

За свою кар'єру Рене Хофер завоював титули чемпіона світу серед юніорів та Європи у 2016 році.

Цього сезону він здобув першу перемогу в Гран-прі в П'єтрамураті (Італія), а також загальну перемогу в класі MX2 на Monster Energy FIM Motocross of Nations, де представляв команду Австрії.

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Раніше ми писали, що російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні. П'ятиразового чемпіона РФ Романа Коха госпіталізували до лікарні, але не врятували.